От переезда в колонию Луценко может спасти новое дело

"Сегодняшнее решение означает, что осуждение Луценко и Приступлюка является законным и обоснованным. С сегодняшнего дня приговор в отношении осужденных вступает в законную силу и является обязательным к исполнению на всей территории Украины", - сказал прокурор.

По его словам, "в соответствии с действующим законодательством, наказание в виде лишения свободы отбывается в соответствующих местах. Когда приговор будет приведен в исполнение, то осужденный Луценко будет отправлен в учреждение, в котором должно происходить отбывание наказания».

В.Клименко напомнил, что есть еще одно дело, которое находится на рассмотрении. "В зависимости от того, как оно будет рассматриваться, будет и определяться место содержания осужденного Луценко", - сказал он.

Он напомнил, что рассмотрение данного дела назначено на пятницу, 18 мая, но сложно прогнозировать, когда будет завершено рассмотрение. В.Клименко добавил: "Вероятнее всего, до рассмотрения уголовного дела по сути в места лишения свободы осужденный отправлен не будет".

Как сообщал УНИАН, на 18 мая Печерский районный суд Киева назначил рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.Луценко, обвиняемого в незаконном продлении оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко.