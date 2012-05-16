От Луценко досталось на орехи прокурорам, судьям и тюремщикам

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: "В своем выступлении в дебатах я не буду дебатировать, я буду обвинять".

Как подчеркнул Ю.Луценко, у него есть все основания обвинять руководство Генеральной прокуратуры, в частности, первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который подписал представление об аресте, являющееся, по убеждению Ю.Луценко, незаконным.

Он пояснил, что у следствия не было никаких оснований менять ему меру пресечения. "Я обвиняю в том, что меня антиконституционно, вопреки УПК, арестовали 26 декабря", - заявил Ю.Луценко.

Также экс-министр обвинил Печерский райсуд Киева и его председателя Инну Отраш "в фальсификации компьютерного отбора, который якобы определил для рассмотрения дела судью Вовка".

Ю.Луценко пояснил, что судья Сергей Вовк не должен был быть допущен к компьютерному отбору, так как тогда он сам был фигурантом уголовного дела.

Таким образом, заявил ЮЛуценко, Генпрокуратура назначила судью, которым можно было манипулировать и говорить: "Сажай Луценко или сядешь сам". "Это невозможно, это правовой идиотизм", - подчеркнул он.

Кроме того, Ю.Луценко обвинил Печерский райсуд в грубом нарушении его конституционных прав, а именно - когда в ходе судебного следствия не были допрошены 50 свидетелей со стороны обвинения.

Ю.Луценко пояснил это тем, что свидетелей не вызвали, поскольку они не могли предоставить фактические данные, подтверждающие его вину.

Также он обвинил Печерский райсуд в том, что за время своего пребывания под стражей был лишен надлежащей медицинской помощи.

Аналогичное обвинение Ю.Луценко предъявил и руководство Лукьяновского СИЗО.