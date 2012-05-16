Парламентарии Польши и Украины призвали пустить оппозиционеров на выборы

Об этом говорится в Декларации Межпарламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, принятой по результатам заседания Ассамблеи, которое прошло в Варшаве 14-15 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко, в частности, в данной Декларации, среди прочего, отмечается, что «успех европейской интеграции Украины зависит от быстрого и полного выполнения резолюций Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ относительно функционирования демократических институтов и соблюдения прав человека в Украине, в частности, соблюдение прав политической оппозиции».

Кроме того, учитывая значение парламентских выборов в Украине 28 октября 2012 года, выражается надежда, что они «станут очередным шагом на пути развития демократии и парламентаризма в Украине, состоятся в соответствии с международными стандартами, и все лидеры политической оппозиции будут иметь возможность принимать в них участие».

Как сообщалось, украинскую парламентскую делегацию на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина-Польша» возглавлял заместитель председателя ВР Н.Томенко. В ее состав вошли народные депутаты Юрий Каракай, Валерий Коновалюк, Александр Скибинецкий, Роман Ткач, Тарас Черновил, Евгений Шаго и Дмитрий Шлемко, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.