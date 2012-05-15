Эштон и Фюле нашли базу, которая позволит дальше сотрудничать с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

«Мы хотим иметь сильные отношения с важной соседней страной», - сказала она.

По ее словам, эта работа проводится путем заключения Соглашения об ассоциации, которая направлена на то, чтобы сделать возможным более полноценное развитие экономических и политических отношений.

«Месседж, который мы очень хотим и пытаемся послать Украине, заключается в том, что мы надеемся, что для них отношения с ЕС будут настолько же важным, насколько наши отношения с ними являются важными для нас», - сказала К.Эштон.

Она отметила, что Европа верит в то, что украинская власть может решить вопросы, вызывающие обеспокоенность в Европе, и что это будет сделано не для Европы, а для украинцев.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле отметил, что в последнее время видит определенное позитивное развитие в Украине.

«После определенных колебаний в конце прошлого года – начала нынешнего мы увидели в Украине новую волну процесса реформ», - сказал комиссар.

Он отметил, что приняты несколько законов, в том числе Уголовный процессуальный кодекс, который в понедельник 14 мая был подписан Президентом Виктором Януковичем.

«Я думаю, это важно. Почему? Потому что это процесс реформ, который формирует очень солидную базу для нашего более активного привлечения в процесс. И нет сомнений, что мы с К.Эштон преданы этому», - подчеркнул Ш.Фюле.