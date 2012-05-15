Сегодня суд возьмется за апелляцию Луценко

Сегодня в 10.00 судьи Апелляционного суда г. Киева Иван Рыбак начнет рассмотрение по существу апелляции защиты экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на решение Печерского районного суда г. Киева, которым последний приговорил бывшего министра к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», адрес суда: ул. Соломенскаа, 2-А.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.