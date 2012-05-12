Яценюк: полномочия Конституционного Суда будут переданы Верховному Суду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Форума объединенной оппозиции заявил один из ее лидеров Арсений Яценюк.

«Конституционный Суд в Украине, или так называемый Конституционный Суд будет упразднен», - сказал он. А.Яценюк подчеркнул, что именно Конституционный Суд запретил выплачивать гарантированные льготы гражданам и поэтому такой суд Украине не нужен.

Он подчеркнул, что полномочия Конституционного Суда будут переданы Верховному Суду Украины, который станет высшей судебной инстанцией.

«Верховный Суд Украины станет высшей судебной инстанцией, которая будет защищать украинца, которая будет защищать гражданские права и свободы, которая будет защищать справедливость и закон, а не стоять на защите президента Януковича», - добавил он.

А.Яценюк также отметил, что всю судебную систему тоже ожидает реформа.