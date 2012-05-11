Семья Хорошковского утерла нос остальным чиновничьим семьям (рейтинг богатства)

Журнал "Фокус" составил рейтинг зажиточности известных семей Журнал "Фокус" составил рейтинг зажиточности известных семей

Семья первого вице-премьер-министра Валерия Хорошковского лидирует в рейтинге 30 родственников представителей власти, задекларировавших самые высокие доходы по итогам 2011 года. Рейтинг составил журнал «Фокус».

В рейтинге приведены данные о доходах и имуществе членов семьи декларанта за исключением дохода декларанта.

Так, доход семьи В.Хорошковского составляет 47 млн 827 тыс грн, доход декларанта 6 млн 661 тыс грн. Семья имеет 7 земельных участков площадью 268 тыс 440 кв. м; 3 дома - 100,4 кв. м, 154 кв. м, 30,97 кв.м; 4 квартиры: 848,6 кв. м, 78,3 кв. м, 76,7 кв. м, 77,2 кв. м. Автомобили Mercedes SL 500 и Bentley Arnage, сумма на счетах в банках - 342 млн 354 тыс грн.

На втором месте рейтинга семья главы Государственной налоговой службы Александра Клименко. Доход семьи составил 21 млн 353 тыс грн. Доход декларанта 699 тыс. Семья имеет один дом 526,9 кв. м и одну квартиру 129,2 кв. м, а также транспортные средства VW Touareg, Mercedes S 500 L и Toyota Camry. На счетах в банках – 3 млн 891 тыс грн.

Третье место рейтинга занимает семья председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова. Доход семьи - 9 млн 179 тыс., доход декларанта - 2 млн 46 тыс. Семья имеет один участок площадью 2700 кв. м, один дом 172,5 кв. м и одна квартира 76,4 кв. м. Есть автомобили Infiniti EX 35 и Land Rover. На счетах в банках - 110 млн 893 тыс грн.

Четвертое место занимает семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева. Доход семьи 8 млн 137 тыс грн, доход декларанта - 29 млн 270 тыс. Семья имеет три квартиры площадью 15,5 кв. м, 140,7 кв. м и 140,4 кв.м. Есть автомобили Porshe 911, Carrera и Audi Q5. На счету в банке 687 тыс грн.

Пятое место занимает семья первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина. Доход семьи - 6 млн 74 тыс грн. Доход декларанта - 1 млн 522 тыс грн. Семья имеет полдома (534 кв. м) и две квартиры (166,7 кв. м и 284 кв. м). Имеются автомобили Land Rover и Range Rover.

Шестое место рейтинга занимает семья главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина. Доход его семьи 5 млн 46 тыс грн, доход декларанта – 5 млн 234 тыс грн. У семьи есть одна квартира 161,45 кв. м, автомобили Mercedes GL 550 и VW Multivan.

Седьмое место занимает семья вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса Колесникова. Доход его семьи составил 3 млн 576 тыс грн. Доход декларанта - 166 млн 437 тыс грн. Семья имеет два участка площадью 2357 кв. м, а также один дом (421 кв. м), одну квартиру (227,3 кв. м) и автомобиль Mercedes Benz. Сумма на счетах в банках - 52 млн 308 тыс грн.

Восьмое место занимает семья главы Запорожской ОГА Александра Пеклушенко. Доход семьи - 2 млн 413 тыс грн, доход декларанта - 270 тыс грн. Имеются три вартиры – 318,2 кв. м, 20,3 кв. м и 18,45 кв. м. Сумма на счетах в банках - 314 тыс. грн.

Девятое место занимает семья министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка. Доход его семьи составил 1 млн 758 тыс, доход декларанта - 877 тыс грн. У семьи есть один участок (9827 кв. м), два дома (145,3 кв. м и 351 кв. м), одна квартира (61,4 кв. м), автомобили Volvo S80 и Lexus RX 450 H. Сумма на счетах в банках - 5 млн 20 тыс грн.

Десятое место занимает семья народного депутата от Партии регионов Рината Ахметова. Доход его семьи - 1 млн 472 тыс грн, доход декларанта - 800 млн 321 тыс грн. Семья имеет одну квартира 434,7 кв. м, автомобили Mercedes E 200 и Honda CR-V. На счетах в банках - 250 млн 478 тыс грн.

На одиннадцатом месте семья советника Президента – руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука. Доход его семьи - 1 млн 423 тыс грн, доход декларанта - 326 тыс грн. У семьи А.Гончарука есть один участок 1100 кв. м, один дом 175 кв. м, четыре квартиры – 99 кв. м, 77 кв. м, 50 кв. м и 58 кв. м, автомобиль Mercedes Benz G500.

На двенадцатом месте - семья заместителя главы Администрации Президента Олега Рафальского. Доход семьи 1 млн 86 тыс грн, доход декларанта – 1 млн 186 тыс грн. У семьи четыре участка 351767 кв. м, три квартиры – 340 кв. м, 106 кв. м и 40 кв. м. Имеются автомобили Toyota RAV-4 и Mercedes-S, на счетах в банках - 5 млн 700 тыс грн.

На тринадцатом месте семья мэра Черкасс Сергея Одарыча. Доход его семьи составил 998 тыс грн, доход декларанта – 94 тыс грн.

На четырнадцатом месте семья советника Президента – руководителя ГУ по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марины Ставнийчук. Доход ее семьи 838 тыс грн, доход декларанта – 223 тыс грн. Имеется один участок 6200 кв. м, один дом 637,3 кв. м и одна квартира 130,4 кв. м, автомобили Toyota Land Cruzer, Toyota Camry, трактор Т-25. Сумма на счетах в банках - 458 тыс грн.

На пятнадцатом месте семья начальника налоговой милиции ГНС Андрея Головача. Доход его семьи – 723 тыс грн, доход декларанта – 411 тыс грн. У семьи А.Головача 1,5 квартиры: 50% от 77 кв. м; 178 кв. м, автомобили Infiniti EX 35 и Audi A8. Сумма на счетах в банках - 2 млн 488 тыс грн.

На шестнадцатом месте семья генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. Доход его семьи составил 656 тыс грн, доход декларанта 935 тыс грн. У семьи генпрокурора есть 1 участок площадью 4805 кв. м, 1 дом 227,4 кв. м; полквартиры 126,4 кв. м. Сумма на счетах в банках - 74 тыс грн.

Семнадцатое место занимает семья народного депутата, лидера партии «Фронт Змін» Арсения Яценюка. Доход его семьи - 618 тыс грн., доход декларанта - 819 тыс грн. Члены семьи пользуются автомобилем Mercedes ML. На счетах в банках - 1 млн 29 тыс грн.

Восемнадцатое место в рейтинге занимает семья министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка. Доход его семьи составил 586 тыс грн, доход декларанда - 7 млн 960 тыс грн. У семьи министра есть 2 квартиры (72,8 кв. м. и 72,8 кв. м), автомобиль Mercedes-Benz R 350.

На девятнадцатом месте - семья председателя Службы безопасности Украины Игоря Калинина. Доход семьи 511 тыс грн, доход декларанта - 209 тыс грн. Семья владеет участком площадью 8000 кв. м, на счетах в банках - 150 тыс грн.

На двадцатом месте - семья советника Президента – руководителя Главного контрольного управления АП Анатолия Балюка. Доход его семьи 506 тыс грн, доход декларанта - 426 тыс грн. У семьи А.Балюка есть 1 участок (3000 кв. м), 1 дом (642,5 кв. м), 1 квартира (73,4 кв. м). На счетах в банках - 166 тыс грн.

На 21-м месте рейтинга семья министра образования и науки, молодёжи и спорта Дмитрия Табачника. Доход его семьи 494 тыс грн, доход декларанта - 768 тыс грн. У семьи министра образования есть 1 квартира площадью 38 кв. м, автомобиль Toyota Camry, на счетах в банках - 2 млн 321 тыс грн.

На 22-м месте - семья Президента Украины Виктора Януковича. Доход семьи главы государства составил 421 тыс грн, доход декларанта – 17 млн 362 тыс грн. У семьи В.Януковича есть 1 участок (9372 кв. м), 1 дом (303,8 кв. м), автомобиль Honda Odyssey. На счетах в банках - 182 тыс грн.

На 23-м месте рейтинга семья министра финансов Юрия Колобова. Доход его семьи 366 тыс грн, доход декларанта - 1 млн 511 тыс грн. У семьи этого министра есть 1 участок площадью 1999 кв. м, автомобили Mazda CX-7, Porshe Cayenne S, Toyota Highlander.

На 24-м месте семья вице-премьер-министра - министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Доход ее семьи 338 тыс грн, доход декларанта – 642 тыс грн. Семья владеет тремя участками общей площадью 1801 кв. м и одной квартирой (255,6 кв. м).

На 25-м месте рейтинга - семья председателя Совета министров АР Крым Анатолия Могилева. Доход его семьи 298 тыс грн, доход декларанта – 285 тыс грн. У семьи А.Могилева 2 участка (5000 кв. м), 1 дом (100 кв. м), 1 квартира (128 кв. м). Сумма на счетах в банках - 226 тыс грн.

На 26-м месте семья советника Президента - представителя Президента в Конституционном Суде Елены Лукаш. Доход ее семьи 289 тыс грн, доход декларанта - 220 тыс грн.

На 27-м месте - семья министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого. Доход семьи этого министра 284 тыс грн, доход декларанта 128 тыс грн. У семьи есть 1 участок (11 120 кв. м), 1 квартира (161,5 кв. м), на счетах в банках - 132 тыс грн.

На 28-м месте рейтинга семья министра МЧС Виктора Балоги. Доход его семьи 269 тыс грн, доход декларанта – 210 тыс грн. У семьи В.Балоги есть имеется 4 участка общей площадью 7979 кв. м; 1 дом 314,1 кв. м.; 1 квартира - 57,8 кв. м. Сумма на счетах в банках - 45 тыс грн.

На 29-м месте семья министра иностранных дел Константина Грищенко. Доход семьи 202 тыс грн, доход декларанта – 278 тыс грн. У семьи главы МИД 1 участок (10 000 кв. м), сумма на счетах в банках - 75 тыс грн.

На 30-м месте рейтинга - семья советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам судоустройства АП Андрея Портнова. Доход его семьи 157 тыс грн, доход декларанта – 1 млн 625 тыс грн. У семьи А.Портнова есть 1 участок (1350 кв. м), 1 квартира (77 кв. м), автомобиль Audi 07. На счетах в банках - 856 тыс грн.