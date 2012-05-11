Минздрав начал закупки: фирма сына Богатыревой получила 11 миллионов
Министерство здравоохранения Украины по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставки вакцин на общую сумму 60,77 млн. грн.
Об этом, как пишут «Наші гроші», сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и гепатита В для детей (новорожденных) министерство закупит у ЧАО «Фармстандарт-Биолик». По данным SMIDA, сын министра здравоохранения Александр Богатырев входит в наблюдательный совет этого предприятия и владеет 20% акций фирмы. 55% акций харьковского завода принадлежит российской группе «Фармстандарт», еще 22% принадлежат Александру Забудкину, исполнительному директору донецкого ООО «Синбиас Фарма», члену совета директоров российского производителя лекарств «Верофарм». «Фармстандарт-Биолик» получит на свой счет 10,87 мн грн.
Наиболее значительные подряды получило ООО «Фарма лайф» – 46,64 млн. грн. Компания входит во львовскую группу «Три-Центральний аптечный склад», в состав владельцев которой входит сын экс-губернатора Московской области Бориса Громова и родственники бывших руководителей СБУ.
ООО «ИмБиоИмпекс» получит 3,26 млн. грн. Компанию контролирует бывший директор госпредприятия «Укрвакцина» Алексей Савченко.
"Наші гроші" отмечают, что эти торги стали первыми для Министерства здравоохранения в 2012 году, которые завершились подписанием соглашений о поставке лекарственных препаратов. В прошлом году Минздрав под руководством Ильи Емца также поздно начал процедуру закупок, что дало повод для освобождения от должности министра летом.