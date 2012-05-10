Муж Тимошенко передал на Запад список чиновников для санкций

Как сообщает сайт Юлии Тимошенко, об этом он сказал сегодня на встрече с бывшим чешским сенатором от Гражданско-демократической партии Властимилом Сегналом, который 29 апреля начал голодовку в знак солидарности с экс-премьером Украины.

«Конечно, нам как гражданам и патриотам Украины обидно, что страну ожидает изоляция, ведь Евро-2012 – это большое событие для Украины, которого все так долго ждали. Но, с другой стороны, нам понятны и опасения руководителей европейских государств за своих граждан, которые не могут быть при таком режиме в полной безопасности. Поэтому перенесение финала турнира в любую другую страну кажется единственно возможным политическим шагом», - сказал А.Тимошенко.

Муж Ю.Тимошенко также настаивает на необходимости введения персональных санкций против представителей власти, в частности, ограничения въезда и замораживания банковских активов по меньшей мере на 10 лет. "Пусть они докажут, что эти средства получены честным путем", - считает он.

А.Тимошенко передал бывшему чешскому сенатору персональный список лиц, против которых целесообразно применить санкции.