СМИ: Президент Литвы встретится с Тимошенко, а затем - с Януковичем

Как сообщает ВВС Украина, в Администрации Президента Литвы сказали, что визит Д.Грибаускайте может состояться уже 11 мая. Сначала планируется встреча с экс-премьером Юлией Тимошенко, после чего литовский Президент проведет переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Корреспондент ВВС Украина в Литве сообщил о реакции литовского руководства на визит Д.Грибаускайте в Украину. "Накануне визита лидер Литвы сообщила, что решающим в дилемме ехать в эту пятницу в Украину или нет, был ее разговор с Виктором Януковичем, во время которого глава Украины заверил, что ей будет организована встреча с Юлией Тимошенко", - отмечает корреспондент ВВС.

Решение лидера Литвы ехать в Украину одобрили также в Сейме и правительстве. Спикер парламента Ирэна Дегутене уверена, что с Киевом есть о чем разговаривать.

"Президент приняла единственно верное решение: ехать в Украину при любых обстоятельствах. Она желает в откровенном разговоре обсудить с украинским коллегой пути выхода из ситуации. Киев сделал немало ошибок. Наше задание – не только указать на них, а помочь их исправить", - ответила глава Сейма на вопрос корреспондента ВВС об оценке условий визита в Украину Д.Грибаускайте.

Корреспонденту ВВС стало известно, что во время визита в Украину Президент Литвы намерена договариваться о конкретных шагах не только с Президентом Украины, но и с лидерами оппозиции, включая Ю.Тимошенко. Лидер Литвы намерена откровенно указать на ошибки, которые сделала власть, и в то же время на недостатки, которых допустила оппозиция. Литва намерена предложить план действий, отмечает ВВС.