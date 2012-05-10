Главному тернопольскому свободовцу 9 мая сломали нос

17:30, 10 мая 2012
Политика
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Председателю Тернопольской городской организации ВО «Свобода», депутату облсовета Роману Навроцкому во время вчерашнего инцидента с коммунистами и милицией в Парке Славы сломали нос.

Свободовцы пытались помешать шествию под красными флагами

Об этом сам Р.Навроцкий заявил корреспонденту УНИАН.

Председатель Тернопольской городской организации ВО «Свобода» напомнил, что вчера во время попытки представителей партии помешать коммунистам провести свое мероприятие в Парке Славы его вместе с однопартийцем, заместителем председателя Тернопольского районного совета Романом Наконечным и другими участниками акции правоохранители, заломив назад руки, вывели с места события и поместили в автозак.

После того, как его отпустили из милиции, Р.Навроцкий почувствовал боль и обратился к судмедэкспертам, чтобы снять побои.

«У меня зафиксировали кровоподтеки на руках, которые остались от наручников, небольшой разрыв кожи между указательным и большим пальцем руки, кровоподтек и запеченную кровь на шее от удушения. Кроме того, установили закрытый перелом носа. Соответственно, сегодня буду обращаться в прокуратуру», – сказал Р.Навроцкий.

В областной прокуратуре корреспонденту УНИАН сообщили, что городская прокуратура уже начала проверку по факту событий, которые произошли в Парке Славы в День Победы.

«9 мая представителям Тернопольского областного комитета Компартии Украины, которые следовали под партийными флагами, пытались помешать в ходе возложения цветов 12 представителей ВО «Свобода», возглавляемые депутатами Тернопольской областного, городского и районного советов. На законное требование работников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, относительно недопущения совершения противоправных действий вышеуказанные граждане не реагировали и оказывали сопротивление. С целью избежания какого-либо противостояния, работники милиции, не применяя спецсредств, оттеснили тех, кто пытался помешать мероприятиям, и доставили в Тернопольский ГО УМВД Украины в области 12 наиболее активных участников ВО «Свобода». От отмеченных лиц правоохранители получили объяснения, и отпустили», – говорится в сообщении прокуратуры.

На данное время по факту инцидента прокуратурой Тернополя проводится доследственная проверка в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, по результатам которой будет дана оценка законности действий как работников милиции, так и представителей ВО «Свобода».

Данная проверка взята на контроль прокуратурой области.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе представители ВО «Свобода» попытались помешать коммунистам провести свою акцию в Парке Славы.

Как только колонна под флагами КПУ отправилась от Памятника Матери к Холму Славы, дорогу им перекрыли около 20 молодых людей, в частности депутаты городского и областного совета от ВО «Свобода». К ним стали присоединяться и люди постарше, пытаясь заблокировать движение колонны, участники которой шли под охраной, в частности бойцов спецподразделения «Беркут».

Правоохранителям удалось оттеснить «свободовцев».

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