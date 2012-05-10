Главному тернопольскому свободовцу 9 мая сломали нос

Об этом сам Р.Навроцкий заявил корреспонденту УНИАН.

Председатель Тернопольской городской организации ВО «Свобода» напомнил, что вчера во время попытки представителей партии помешать коммунистам провести свое мероприятие в Парке Славы его вместе с однопартийцем, заместителем председателя Тернопольского районного совета Романом Наконечным и другими участниками акции правоохранители, заломив назад руки, вывели с места события и поместили в автозак.

После того, как его отпустили из милиции, Р.Навроцкий почувствовал боль и обратился к судмедэкспертам, чтобы снять побои.

«У меня зафиксировали кровоподтеки на руках, которые остались от наручников, небольшой разрыв кожи между указательным и большим пальцем руки, кровоподтек и запеченную кровь на шее от удушения. Кроме того, установили закрытый перелом носа. Соответственно, сегодня буду обращаться в прокуратуру», – сказал Р.Навроцкий.

В областной прокуратуре корреспонденту УНИАН сообщили, что городская прокуратура уже начала проверку по факту событий, которые произошли в Парке Славы в День Победы.

«9 мая представителям Тернопольского областного комитета Компартии Украины, которые следовали под партийными флагами, пытались помешать в ходе возложения цветов 12 представителей ВО «Свобода», возглавляемые депутатами Тернопольской областного, городского и районного советов. На законное требование работников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, относительно недопущения совершения противоправных действий вышеуказанные граждане не реагировали и оказывали сопротивление. С целью избежания какого-либо противостояния, работники милиции, не применяя спецсредств, оттеснили тех, кто пытался помешать мероприятиям, и доставили в Тернопольский ГО УМВД Украины в области 12 наиболее активных участников ВО «Свобода». От отмеченных лиц правоохранители получили объяснения, и отпустили», – говорится в сообщении прокуратуры.

На данное время по факту инцидента прокуратурой Тернополя проводится доследственная проверка в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, по результатам которой будет дана оценка законности действий как работников милиции, так и представителей ВО «Свобода».

Данная проверка взята на контроль прокуратурой области.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе представители ВО «Свобода» попытались помешать коммунистам провести свою акцию в Парке Славы.

Как только колонна под флагами КПУ отправилась от Памятника Матери к Холму Славы, дорогу им перекрыли около 20 молодых людей, в частности депутаты городского и областного совета от ВО «Свобода». К ним стали присоединяться и люди постарше, пытаясь заблокировать движение колонны, участники которой шли под охраной, в частности бойцов спецподразделения «Беркут».

Правоохранителям удалось оттеснить «свободовцев».