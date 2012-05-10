Киев построит школу в Осокорках в рекордные сроки

Об этом сообщил глава КГГА Александр Попов, отвечая на вопросы киевлян в прямом эфире программы «Столица» на ТРК «Киев».

«Я был инициатором того, чтобы мы в этом году ввели в эксплуатацию эту школу. И действительно, мы очень быстрыми темпами начали ее строительство. Строительство продолжается, сегодня ведутся работы по перекрытию последнего этажа школы, затем начнутся отделочные работы, прокладка инженерных сетей и так далее», – сказал Александр Попов.

Глава КГГА отметил, что проект очень дорогостоящий – школа строится согласно самым современным требованиям, в частности в ней предусмотрен бассейн, достаточное количество просторных кабинетов и т.д. Однако город обязательно изыщет средства на завершение проекта. «В течение примерно двух недель мы должны окончательно решить вопрос полного финансирования строительства этого проекта», – сказал Александр Попов, выразив уверенность, что первая в микрорайоне школа примет детей 1 сентября. «Я уверен, до 1 сентября школа будет построена и сдана в эксплуатацию», – отметил глава КГГА.

Напомним, что строящийся учебный комплекс в микрорайоне №6 «Осокорки-Северные» состоит из общеобразовательной школы на 33 класса и лицея на 22 класса. Комплекс будет располагать бассейном для школьников, спортивными площадками и т.д. Проектом строительство комплекса предусмотрено в два этапа: сперва будет построена школа, затем лицей. Это второе за последний год ультрасовременное учебное заведение, возводимое в столице: в 2011 году в Дарницком районе Киева открыта Инженерная гимназия на 33 класса и 990 учащихся. Гимназия оснащена компьютеризированной библиотекой, лабораториями, бассейном, игротеками, медицинским блоком и т.д.