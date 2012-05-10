Во вторник, 15 мая, в 11.30 в Киеве состоится расширенное заседание Совета Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины.

В повестке дня заседания - доклад председателя Федерации, одного из организаторов «Налогового майдана» и «Марша пустых кошельков» Вячеслава Роя на тему: «Роль и задачи профсоюзов Украины на современном этапе».

Необходимость формирования места и роли профсоюзов в современных социально-экономических системах - одна из ключевых проблем настоящего. Эта проблема спровоцирована отсутствием адекватной времени идеологии профсоюзов и, как следствие, неконкретностью понимания основной функции профсоюзов - защитной. К сожалению, сегодня работник не чувствует защищенности, то есть постоянного ощущения уверенности в том, что никакие риски - социальные, экономические или политические - не помешают его нормальной жизни и труду. Такая ситуация приводит к ослаблению всей системы социально-трудовых отношений, является "миной замедленного действия", которая может уничтожить национальную экономику страны. Сегодня формирование и институционализация коллективного действия профсоюзов является ответом на вызовы времени. Она выступает действенным инструментом построения гражданского общества, усиления его влияния на социальную и экономическую политику государства, способствует демократизации управления обществом. Именно поэтому определение роли и приоритетных заданий профсоюзов Украины является необходимым условием их полноценного функционирования.

В заседании примут участие представители членских организаций Федерации, лидеры всеукраинских независимых профсоюзов, народные депутаты, лидеры общественных организаций.

Заседание состоится по адресу: Киев, Дом учителя, ул. Владимирская 57, в Молодежном зале (3-й этаж, ком. 307).

Начало регистрации - в 11.00.

Длительность мероприятия - до 45 мин.

Предварительная аккредитация журналистов и регистрация участников проводится:

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