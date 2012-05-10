Черновил: Если Парубий не пройдет в ВР - его посадят

15:41, 10 мая 2012
Политика
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Первые реальные политзаключенные могут появиться в Украине после парламентских выборов, считает народный депутат Тарас Черновил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Т.Черновила, по его словам, «на тех представителей оппозиции, которые идут по мажоритарным округам и которых невозможно «подцепить» на «крючок» после выборов, уже готовы уголовные дела. Например, мой коллега по парламентскому Комитету иностранных дел Андрей Парубий. В случае, если он не изберется в Верховную Раду, его автоматически посадят. Поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело за сопротивление ратификации Харьковских соглашений», - сказал народный депутат.

Черновил прогнозирует, что 30-40 новых депутатов станут тушками

По словам Т.Черновила, А.Парубий действительно может стать одним из первых настоящих политзаключенных, если не победит на выборах.

Он также сказал, что сегодня властью делается все возможное, чтобы в мажоритарных округах в парламент шли люди, которые стопроцентно перейдут в большинство к Партии регионов.

«На округах сейчас сделают все возможное, чтобы от оппозиции провести своих людей или очень хорошо контролируемых бизнесменов», - отметил он. Поэтому, по словам Т.Чорновила, ошибкой оппозиции будет выдвижение бизнесменов по округам. «После выборов всех этих бизнесменов от оппозиции «подцепят» и все они будут на «крючке», - убежден он.

Также, по словам депутата, одной из главных задач власти, которую она сегодня активно реализует, является наполнить списки оппозиции людьми, которые перейдут после выборов в Партию регионов.

По прогнозам Т.Черновила, таких людей в списке оппозиции может быть 30-40 человек. «В списке оппозиции может быть 30-40 человек, которые стопроцентно перейдут в Партию регионов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2010 года в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале произошли столкновения между депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир Литвин, бросали яйца.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия Грымчака и А.Парубия по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

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