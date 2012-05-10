Черновил: Если Парубий не пройдет в ВР - его посадят

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Т.Черновила, по его словам, «на тех представителей оппозиции, которые идут по мажоритарным округам и которых невозможно «подцепить» на «крючок» после выборов, уже готовы уголовные дела. Например, мой коллега по парламентскому Комитету иностранных дел Андрей Парубий. В случае, если он не изберется в Верховную Раду, его автоматически посадят. Поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело за сопротивление ратификации Харьковских соглашений», - сказал народный депутат.

По словам Т.Черновила, А.Парубий действительно может стать одним из первых настоящих политзаключенных, если не победит на выборах.

Он также сказал, что сегодня властью делается все возможное, чтобы в мажоритарных округах в парламент шли люди, которые стопроцентно перейдут в большинство к Партии регионов.

«На округах сейчас сделают все возможное, чтобы от оппозиции провести своих людей или очень хорошо контролируемых бизнесменов», - отметил он. Поэтому, по словам Т.Чорновила, ошибкой оппозиции будет выдвижение бизнесменов по округам. «После выборов всех этих бизнесменов от оппозиции «подцепят» и все они будут на «крючке», - убежден он.

Также, по словам депутата, одной из главных задач власти, которую она сегодня активно реализует, является наполнить списки оппозиции людьми, которые перейдут после выборов в Партию регионов.

По прогнозам Т.Черновила, таких людей в списке оппозиции может быть 30-40 человек. «В списке оппозиции может быть 30-40 человек, которые стопроцентно перейдут в Партию регионов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2010 года в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале произошли столкновения между депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир Литвин, бросали яйца.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия Грымчака и А.Парубия по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).