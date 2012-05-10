Власенко и дочку Тимошенко не пускают в больницу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом они сказали на брифинге в Харькове.

По словам С.Власенко, он около 10 часов утра приехал к руководителю Качановской колонии Ивану Первушкину, чтобы выяснить, в каком режиме защитники могут посещать лидера оппозиции.

С.Власенко отметил, что начальник колонии пообещал быть в больнице около 12 часов дня, «но до сих пор в больнице его нет, и связаться по мобильному невозможно, поскольку телефон выключен».

По словам С.Власенко, когда они с Е.Тимошенко поднялись на 9-й этаж больницы, где находится Ю.Тимошенко, мужчина в штатском запретил им заходить, при этом не представился, но отметил, что он является работником колонии.

По словам защитника, во время короткого разговора с немецким врачом Хармсом тот сообщил, что на сегодняшний день нет объективных причин не встретиться с Ю.Тимошенко.

«Напротив, врач считает, что ей было бы полезно как можно больше общаться с семьей и защитниками», - отметил С.Власенко.

Он отметил, что в прошлый раз, когда его не пускали к Ю.Тимошенко по надуманным причинам, «потом выяснилось, что она была избита во время перевозки в больницу».

Защитники сообщили, что сейчас снова попытаются попасть к лидеру оппозиции.