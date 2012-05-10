Власенко и дочку Тимошенко не пускают в больницу
Защитники экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко и Евгения Тимошенко не смогли попасть к ней в харьковскую больницу.
|Сергей Власенко и Евгения Тимошенко не могут попасть в больницу, где лежит экс-премьер
По словам С.Власенко, он около 10 часов утра приехал к руководителю Качановской колонии Ивану Первушкину, чтобы выяснить, в каком режиме защитники могут посещать лидера оппозиции.
С.Власенко отметил, что начальник колонии пообещал быть в больнице около 12 часов дня, «но до сих пор в больнице его нет, и связаться по мобильному невозможно, поскольку телефон выключен».
По словам С.Власенко, когда они с Е.Тимошенко поднялись на 9-й этаж больницы, где находится Ю.Тимошенко, мужчина в штатском запретил им заходить, при этом не представился, но отметил, что он является работником колонии.
По словам защитника, во время короткого разговора с немецким врачом Хармсом тот сообщил, что на сегодняшний день нет объективных причин не встретиться с Ю.Тимошенко.
«Напротив, врач считает, что ей было бы полезно как можно больше общаться с семьей и защитниками», - отметил С.Власенко.
Он отметил, что в прошлый раз, когда его не пускали к Ю.Тимошенко по надуманным причинам, «потом выяснилось, что она была избита во время перевозки в больницу».
Защитники сообщили, что сейчас снова попытаются попасть к лидеру оппозиции.