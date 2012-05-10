В Киеве журналисты пикетируют МВД

Украинские фотокорреспонденты пикетируют МВД с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения фотографа портала Tochka.net Виталия Лазебника и прекратить противоправные действия со стороны милиции в отношении представителей СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 представителей СМИ стоят и сидят на асфальте возле центрального входа у здание МВД, держа в руках фотографии, на которых запечатлены факты рукоприкладства со стороны сотрудников милиции.

Также на плакатах написано «Журналист – не террорист!», «Я снимаю, а не стреляю».

Участники акции объяснили, что поводом к пикетированию МВД стало избиение фотографа Tochka.net В.Лазебника 4 мая во время исполнения им своих профессиональных обязанностей в столичном парке Победы. В тот день он был избит железной трубой неизвестным человеком при полном попустительстве сотрудников милиции, которые находились неподалеку от места происшествия.

Кроме того, участники акции возмущены тем, что МВД отказывается признавать В.Лазебника журналистом на основании того, что он якобы не является сотрудником СМИ.

Участники акции отмечают, что ситуация с В.Лазебником неслучайна.

Таким образом журналисты требуют от МВД возбудить уголовное дело, привлечь к ответственности сотрудников милиции, отказавшихся исполнять свои обязанности, прекратить нарушение прав журналистов со стороны правоохранительных органов, разъяснить личному составу МВД содержание законов «О печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине», «Об информации», а также содержание статьи 171 Уголовного кодекса Украины.

Помимо этого, журналисты требуют расследовать все случаи нарушения их профессиональных прав, независимо от того, является ли журналист штатным сотрудником зарегистрированного СМИ.