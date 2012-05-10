Яценюк возмущен «атакой на Турчинова»

Вызов по неизвестным причинам первого заместителя председателя ВО «Батьківщина», руководителя избирательного штаба объединенной оппозиции Александра Турчинова на допрос в Главное следственное управление МВД Украины свидетельствует о том, что власть боится победы на парламентских выборах демократических сил, поэтому продолжает давление на лидеров оппозиции через силовые структуры.

Об этом идет речь в заявлении народного депутата, лидера «Фронта Змін» Арсения Яценюка, переданном агентству УНИАН.

Он отметил, что «на допрос вызывают не просто человека, который осуществляет оперативное руководство «Батьківщиною», а человека, который решением объединенной оппозиции возглавил предвыборный штаб и должен стать ключевой организационной фигурой кампании».

А.Яценюк призвал международные организации, которые мониторят честность выборов и равенство возможностей в Украине, обратить внимание на этот факт.

«Вызов руководителя избирательного штаба объединенной оппозиции в правоохранительные органы - это уже не просто преследование оппозиции, это грубое вмешательство власти в будущий избирательный процесс», - отметил он.

При этом А.Яценюк подчеркнул, что «атака на Турчинова как руководителя штаба - это свидетельство того, насколько режим напуган объединением оппозиции, поскольку именно мощная объединенная оппозиция является реальной демократической альтернативой авторитарно-бандитскому режиму Януковича”.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии «Батьківщина», сегодня, 10 мая, А.Турчинова «по неизвестным причинам» вызывают на допрос в Главное следственное управление МВД Украины.