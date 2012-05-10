Яценюк возмущен «атакой на Турчинова»
Арсений Яценюк призывает международные организации обратить внимание на факт вызова на допрос Турчинова, который возглавляет избирательный штаб объединенной оппозиции.
Вызов по неизвестным причинам первого заместителя председателя ВО «Батьківщина», руководителя избирательного штаба объединенной оппозиции Александра Турчинова на допрос в Главное следственное управление МВД Украины свидетельствует о том, что власть боится победы на парламентских выборах демократических сил, поэтому продолжает давление на лидеров оппозиции через силовые структуры.
Об этом идет речь в заявлении народного депутата, лидера «Фронта Змін» Арсения Яценюка, переданном агентству УНИАН.
Он отметил, что «на допрос вызывают не просто человека, который осуществляет оперативное руководство «Батьківщиною», а человека, который решением объединенной оппозиции возглавил предвыборный штаб и должен стать ключевой организационной фигурой кампании».
А.Яценюк призвал международные организации, которые мониторят честность выборов и равенство возможностей в Украине, обратить внимание на этот факт.
«Вызов руководителя избирательного штаба объединенной оппозиции в правоохранительные органы - это уже не просто преследование оппозиции, это грубое вмешательство власти в будущий избирательный процесс», - отметил он.
При этом А.Яценюк подчеркнул, что «атака на Турчинова как руководителя штаба - это свидетельство того, насколько режим напуган объединением оппозиции, поскольку именно мощная объединенная оппозиция является реальной демократической альтернативой авторитарно-бандитскому режиму Януковича”.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии «Батьківщина», сегодня, 10 мая, А.Турчинова «по неизвестным причинам» вызывают на допрос в Главное следственное управление МВД Украины.