Милиция выгоняет журналистов от приемного отделения больницы, куда должны привезти Тимошенко

Работники милиции "настоятельно просят" журналистов отойти от приемного отделения Центральной клинической больницы Укрализныци в Харькове.

Сюда вэти минутыдолжны привезтиэкс-премьер-министра Украины ЮлиюТимошенко. Как передает корреспондент УНИАН,подполковник милициизаставилжурналистовотойти отприемного отделениядо КППбольницы,котороенаходится нарасстоянии около100 метров. Милиционерподчеркнул,что в больницепроводятся специальные мероприятия,инесмотря на этожурналисты должны выйтифактически затерриторию больницы. В то же времяпередприемным отделениемнаходятся около20 молодых людейв штатском.К ниммилиционеры неприменяютникаких мер.

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