Милиция выгоняет журналистов от приемного отделения больницы, куда должны привезти Тимошенко

07:48, 09 мая 2012
Политика
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Работники милиции "настоятельно просят" журналистов отойти от приемного отделения Центральной клинической больницы Укрализныци в Харькове.

Сюда вэти минутыдолжны привезтиэкс-премьер-министра Украины ЮлиюТимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН,подполковник милициизаставилжурналистовотойти отприемного отделениядо КППбольницы,котороенаходится нарасстоянии около100 метров.

Милиционерподчеркнул,что в больницепроводятся специальные мероприятия,инесмотря на этожурналисты должны выйтифактически затерриторию больницы.

В то же времяпередприемным отделениемнаходятся около20 молодых людейв штатском.К ниммилиционеры неприменяютникаких мер.

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