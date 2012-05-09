Милиция выгоняет журналистов от приемного отделения больницы, куда должны привезти Тимошенко
07:48, 09 мая 2012Политика
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Работники милиции "настоятельно просят" журналистов отойти от приемного отделения Центральной клинической больницы Укрализныци в Харькове.
Сюда вэти минутыдолжны привезтиэкс-премьер-министра Украины ЮлиюТимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН,подполковник милициизаставилжурналистовотойти отприемного отделениядо КППбольницы,котороенаходится нарасстоянии около100 метров.
Милиционерподчеркнул,что в больницепроводятся специальные мероприятия,инесмотря на этожурналисты должны выйтифактически затерриторию больницы.
В то же времяпередприемным отделениемнаходятся около20 молодых людейв штатском.К ниммилиционеры неприменяютникаких мер.
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