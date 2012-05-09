Порошенко: о Тимошенко надо больше говорить и слушать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе после встречи с комиссарами ЕС и депутатами Европарламента.

«Европа к диалогу готова, Европа к диалогу открыта, с ней нужно в действительности говорить, говорить и слушать. Я думаю, что не хватает ни первого, ни второго», - сказал П.Порошенко.

По его словам, члены Комитета по вопросам международной торговли Европарламента просили его донести до высшего руководства страны единодушную обеспокоенность Европарламента вопросами соблюдения демократических прав и свобод в Украине.

Кроме того, обеспокоенность политической ситуацией в Украине высказал комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

П.Порошенко отметил, что, по его оценкам, на сегодняшний день уровень отношений между Украиной и ЕС находится на самом низком уровне за последние годы. При этом министр высказался за необходимость расширения диалога и контактов между представителями ЕС и украинской власти для поиска путей выхода из сложившейся ситуации.

При этом он выразил разочарование тем, что в связи с бойкотом ряда политических лидеров стран Центральной Европы пришлось перенести на неопределенный срок проведение саммита Центрально-европейской инициативы, который был запланирован на 11-12 мая в Ялте.

«Я очень разочарован тем, что саммит не состоялся, и я бы не радовался ни на месте власти, ни на месте оппозиции из-за того, что саммит перенесен или визиты отменены, потому что в действительности форма выхода из ситуации – диалог, и возможности организации встреч такого формата - они не очень часты, а Украина сейчас в таком диалоге нуждается», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что ему лично более близка позиция Президента Литвы Дали Грибаускайте, которая решила приехать в Киев, несмотря на перенесение саммита, чем позиции других лидеров стран Центральной Европы.

П.Порошенко также отметил, что по возвращению в Украину будет пытаться донести до руководства страны возможности поиска выхода из ситуации.