ЕС ждет от Украины проведения свободных и честных выборов

Европейский Союз ожидает от Украины проведения свободных и честных парламентских выборов 30 сентября. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции участники XI Саммита “Украина-ЕС”.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председатель Европейского Совета, премьер-министр Республики Португалия Жозе СОКРАТЕШ отметил, что проведение Саммита именно в это время имеет определенное политическое значение, которое заключается в убежденности ЕС в способности Украины достичь политической стабильности и “конституционной ясности”, которые дадут возможность усилить демократические процессы.

“Я убежден, что Украине удастся провести справедливые, открытые и свободные выборы, и именно эти выборы будут очередным вкладом в этот процесс”, - сказал он.

Ж.СОКРАТЕШ также считает, что Саммит “Украина-ЕС” был проведен “очень конструктивно и успешно”. По его убеждению, главным во время Саммита было достижение компромисса между Украиной и ЕС относительно усиленного соглашения, которое придаст новое измерение сотрудничеству между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь, Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил, что ЕС уверен в том, что парламентские выборы в Украине будут проведены в соответствии с международными критериями свободы выбора и прозрачности. “Мы уверены в том, что после выборов мы будем и в дальнейшем успешно сотрудничать с Украиной, чтобы помогать консолидировать, усиливать ее прогресс”, - сказал он.

По убеждению Ж.БАРРОЗУ, важно достичь стабильности, чтобы Украина могла сосредоточить свои усилия на экономических и политических реформах.

Генеральный секретарь Совета Министров ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, в свою очередь, отметил, что Саммит “Украина-ЕС” проходит в очень важное время для Украины, то есть в канун парламентских выборов. “Тот факт, что мы находимся здесь, что Саммит вообще состоялся, является доказательством того, что мы доверяем друг другу, что мы развиваем наши отношения и верим в будущее Украины, в возможность проведения свободных и честных выборов и формирования правительства в ближайшем будущем”, - добавил он.