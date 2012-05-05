Дочь о Тимошенко: На ноге начали сокращаться мышцы из-за того, что не ходит

«Фиксируется звук, видео везде. Она постоянно находится под пристальным контролем. Пытаются психологически ее побороть» рассказала дочь Тимошенко Сегодня.

«У нее там книги, есть УПК, Конституция. Она не лежит просто так. Продолжает свою деятельность. Главное для нее - чтобы объединилась оппозиция против этого режима. Чтобы вместе пошли на выборы. То, что сейчас происходит, это пытки над ней – неоказание медицинской помощи, постоянные видеозаписи. Теперь уже и физическую силу применяют», - сказала Евгения.

Напомним, Евгении разрешили свидание с мамой 3 мая в специальной следственной комнате. «Она в основном лежала, сидеть ей тяжело. Заметно, что похудела - килограммов на 4-5. Это видно по лицу, и одежда свободна на ней».

По словам дочери, уже две недели еду Юлии Владимировне не передают. Она просит ничего не присылать. Только воду. Ни чай, ни кофе не пьет. Синяки почти сошли, только на руке остались. «Состояние мамы перешло в хроническое, очевидно, на ноге начали сокращаться мышцы из-за того, что не ходит. Она не была на воздухе 6 месяцев. Лишь открывала окно».