ГПУ отказала Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении в колонии

Генеральная прокуратура Украины отказала экс-премьер-министру Юлии Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении во время транспортировки из Качановской исправительной колонии в больницу «Укрзалізниці» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

«Прокуратура Харьковской области вынесла, по моему мнению, на взгляд наших работников, профессиональный официальный документ – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - сказал В.Пшонка.

Он отметил, что расследованием подобного инцидента могла заниматься и прокуратура района, и прокуратура города, однако по поручению Генпрокуратуры это делала прокуратура Харьковской области.

Как отметил В.Пшонка, материалы проверки содержат три тома, они были подробно изучены вчера работниками центрального аппарата ГПУ, и было принято решение, что постановление вынесено без нарушений.

Генпрокурор заявил, что Ю.Тимошенко может обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о ее избиении, а прокуратура может должным образом отреагировать относительно предоставления неправдивой информации о совершении правонарушения в отношении нее.

«Я считаю, что продолжением этой истории является, таким образом, право Тимошенко обжаловать в суде (постановление прокуратуры)», - сказал В.Пшонка.

«Суд примет решение, и в зависимости от решения суда потом право будет у Харьковской прокуратуры принять другие правовые оценки», - сказал В.Пшонка на вопрос, будет ли предпринимать прокуратура какие-то меры по Ю.Тимошенко за заведомо неправдивые заявления о преступлении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля. Об избиении также заявила сама Ю.Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли эти заявления.

Президент Украины В.Янукович дал поручение Генпрокуратуре провести расследование по заявлению об избиении Ю.Тимошенко.

25 апреля на то время Омбудсмен Нина Карпачева заявила, что ее представитель во время осмотра Ю.Тимошенко обнаружил на ее теле синяки на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера синяк в правой паховой области живота.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии в отношении Ю.Тимошенко истязанием.

27 апреля Н.Карпачева распространила фотографии телесных повреждений экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больницу, в ходе чего, по ее словам, были нанесены телесные повреждения. Фотографии сделала сама Н.Карпачева.