В ПР считают, что к бойкоту Евро призывают политики с двойными стандартами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по его словам, «на сегодняшний день нет никакого бойкота Евро-2012. Есть заявления отдельных политиков из стран Евросоюза о том, что они не собираются ехать на Евро в Украину. Это их личное решение».

Л.Кожара также напомнил, что УЕФА уже сделал несколько заявлений о том, что Украина готова к чемпионату по футболу, а также о том, что УЕФА не будет заниматься «политическими дрязгами, которые сегодня происходят в ЕС».

«Кстати, сегодня вышло заявление Президента Польши Бронислава Коморовского, который дал четко понять, что давление по поводу Евро-2012 на Украину - это не только вопрос нашей страны, но и вопрос Польши в том числе. Более того, Б.Коморовский напомнил, что в Европейском Союзе были случаи, когда высшие должностные лица государств привлекались к уголовной ответственности, но ЕС при этом не давал никаких комментариев. Президент Польши четко дал понять, что в отношении Украины используются двойные стандарты», - резюмировал член Партии регионов.