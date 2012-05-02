СМИ: «Коммунистов» на 1 мая вербовали за 40 гривен и кепку КПУ

Об этом сообщает в своем материале журналист издания Тиждень, который сам принял участие в первомайском митинге на платной основе.

По словам журналиста, записаться в «коммунисты» начали предлагать за несколько дней до проведения марша. Объявления появились в социальных сетях. Рекрутеры обменивались с желающим контактами и рассказывали куда и когда прийти для участия в марше. За временное «принятие коммунистических идеалов» организаторы предлагали вознаграждение в 40 гривен.

Некоторые участники митинга, которые пришли на него добровольно, согласно со своими убеждениями, возмущались такой явной спекуляции.

«Куда же они детей навезли! Эти же малолетние ничего не знают ни о Ленине, ни о коммунистах, - цитирует издание одну участницу митинга. - Я одного мальчишку, лет 15 на вид, спросила, знает ли он, что такое КПУ. А тот себе глаза опустил, что-то буркочет непонятное. Навезли из периферии народа».

По окончании действа «участники»с небольшим, правда, опозданием получали свои гонорары просто на Майдане и прилегающих к нему улицах. В подарок за «служение делу мировой революции» им дарили кепки с символикой КПУ.