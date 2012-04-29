Кураторы от ЦИК отстояли округа в Киеве, а в Виннице и Житомире - нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Шаповал сказал при обсуждении соответствующего проекта постановления ЦИК.

«Подавляющее большинство проектов – более 90%, которые были предложены кураторами регионов, не вызывали на совещаниях замечаний», - сказал В.Шаповал.

По его мнению, это служит прямым доказательством того, что «нарезка» округов осуществлялась в строгом соответствии с законом.

«Всего 10% предложенных проектов вызвали конфронтационные разговоры», - отметил В.Шаповал.

Председатель ЦИК также отверг обвинения политиков в предвзятом подходе членов ЦИК к процессу определения границ одномандатных избирательных округов.

«Кто-то кричит, а караван, то есть ЦИК, идет, и выборы будут организованы и проведены на надлежащем уровне», - подчеркнул В.Шаповал.

Во время обсуждения проекта постановления больше всего дискуссий возникло по вопросам определения границ округов в Киеве и Житомирской области, куратором которых является заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, а также в Винницкой области, куратором которой является член ЦВК Юлия Швец (А.Магера и Ю.Швец были назначены в ЦИК по квоте фракций «Наша Украина – Народная Самоборона» и БЮТ соответственно – УНИАН).

В частности, член комиссии Александр Осадчук предложил альтернативный вариант определения границ округов в Житомирской области, Александр Чупахин – в Киеве, а Александр Шелестов – в Винницкой области.

По решению 9 членов ЦИК альтеративные проекты по Житомиру и Виннице были поддержаны, в то же время в Киеве будут распределены округа в соответствии с предложениями, внесенными А.Магерой.

Окончательный вариант постановления ЦИК относительно определения границ одномандатных избирательных округов поддержали 10 из 15 членов ЦИК.

Комментируя ход принятия постановления, заместитель председателя ЦИК А.Магера исключил возможность политического подхода его коллег во время разработки альтернативных вариантов определения границ в трех регионах.

«Я не могу утверждать, что была какая-то политическая составляющая в этом голосовании, но в любом случае это было предложение членов комиссии, и такое предложение ставится на голосование и имеет большинство голосов. В таком случае оно считается принятым. Поэтому какие-то комментарии делать на этот счет с моей стороны будет излишним», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 9 апреля ЦИК утвердила количество одномандатных избирательных округов в регионах Украины.

В частности, в Крыму создано 10 одномандатных округов, в Винницкой области – 8, в Волынской – 5, в Днепропетровской – 17, в Донецкой – 21, в Житомирской – 6, в Закарпатской – 6, в Запорожской – 9.

В Ивано-Франковской области создано 7 округов, в Киевской – 9, в Кировоградской – 5, в Луганской – 11, во Львовской – 12, в Николаевской – 6, в Одесской – 11, в Полтавской – 8, в Ривненской – 5.

В Сумской области создано 6 избирательных округов, в Тернопольской – 5, в Харьковской – 14, в Херсонской – 5, в Хмельницкой – 7, в Черкасской – 7, в Черновицкой – 4, в Черниговской – 6.

В Киеве будет создано 13, в Севастополе – 2 одномандатных избирательных округа.

Такое количество округов образовано в соответствии с количеством избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей.

По состоянию на 9 апреля общее количество граждан в реестре составляет 36 млн 253 тыс. 147 человек.