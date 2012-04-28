Комиссию по международной торговле перекроили под Порошенко

Кабинет министров Украины утвердил новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле, которую возглавил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее постановление № 310 правительство приняло 18 апреля. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее постановление № 310 правительство приняло 18 апреля. Согласно постановлению, в состав Межведомственной комиссии по международной торговле вошли представители Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Мининфраструктуры, Минагрополитики, Минэнергетики, МИД, СБУ Гостаможслужбы, Администрации Президента Украины. Утверждение нового состава даст возможность обеспечить эффективное функционирование Межведомственной комиссии по международной торговле.

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