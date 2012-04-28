Комиссию по международной торговле перекроили под Порошенко
17:25, 28 апреля 2012Политика
1346 0
Кабинет министров Украины утвердил новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле, которую возглавил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.
|Порошенко взялся за международную торговлю
Согласно постановлению, в состав Межведомственной комиссии по международной торговле вошли представители Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Мининфраструктуры, Минагрополитики, Минэнергетики, МИД, СБУ Гостаможслужбы, Администрации Президента Украины.
Утверждение нового состава даст возможность обеспечить эффективное функционирование Межведомственной комиссии по международной торговле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter