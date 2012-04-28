Тимошенко судят без нее

10:12, 28 апреля 2012
Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не принимает участие в заседании Киевского райсуда Харькова по делу относительно деятельности корпорации ЕЭСУ.  

Юлія Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий судья Константин Садовский.

По его словам, по информации руководства Качановской колонии, Ю.Тимошенко обратилась с просьбой не доставлять ее сегодня в суд, ссылаясь на состояние здоровья.

Суд начал работу.

 

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