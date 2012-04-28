Тимошенко судят без нее
10:12, 28 апреля 2012Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не принимает участие в заседании Киевского райсуда Харькова по делу относительно деятельности корпорации ЕЭСУ.
|Юлия Тимошенко попросила не доставлять ее сегодня в суд
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий судья Константин Садовский.
По его словам, по информации руководства Качановской колонии, Ю.Тимошенко обратилась с просьбой не доставлять ее сегодня в суд, ссылаясь на состояние здоровья.
Суд начал работу.
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