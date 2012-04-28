Тимошенко судят без нее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий судья Константин Садовский.

По его словам, по информации руководства Качановской колонии, Ю.Тимошенко обратилась с просьбой не доставлять ее сегодня в суд, ссылаясь на состояние здоровья.

Суд начал работу.