ПР: Тимошенко себя дискредитирует

И, отказываясь от нее, Ю.Тимошенко подвергает сомнению объективность распространенной в прессе фотоинформации, поскольку соответствие и принадлежность доказательств могут быть выясненными по закону только в суде и экспертным путем.

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, председатель Союза экспертов Украины Валерий Бондик, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Фото не могут быть использованы для судебно-медицинской экспертизы. По закону, это должны быть либо документы, либо же фактическое засвидетельствование пострадавшим, которое должно быть установлено соответствующим и надлежащим путем», - отметил депутат.

«В соответствии с законом, допустимость доказательств проверяются судом и судмедэкспертизой. И я это заявляю как председатель Союза экспертов Украины. Экспертиза может быть комиссионной - по постановлению суда или по требованию подсудимой», - отметил В.Бондик.

«Судмедэксперты могут быть из разных стран, из разных уголков Украины. Если так решит суд и будет согласие пострадавшей», - отметил депутат.

«Отказы Ю.Тимошенко от обследований врачей и судебно-медицинских экспертов дискредитируют ее саму. Ведь, как сообщают те же СМИ сегодня, экс-премьер в очередной раз отказалась от обследования и осмотра судмедэксперта», - сказал В.Бондик.