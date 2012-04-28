Власть игнорирует голодовки в поддержку Тимошенко

К голодовке, которую начал 25 апреля лидер Львовской «Батькивщины» Роман Илык, уже присоединились семь членов партии „Батьківщина”.

Как сообщил УНИАН председатель ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Илык, по состоянию на 27 апреля круглосуточно находятся в палаточном городке и голодают председатель Яворивской районной партийной организации Иван Стецкович, председатель контрольно-ревизионной комиссии городской партийной организации Александр Маленевский, председатель Трускавецкой городской партийной организации Руслан Крамар, львовский писатель Стефан Сим, по одному представителю Дрогобычской, Бусской и Трускавецкой парторганизаций «Батькивщины».

По словам Романа Илыка, в целом акция протеста проходит без инцидентов. «В течение дня здесь проходят сотни людей, выражают поддержку. Это значительно прибавляет настроения, ведь голодовка – это непростое испытание для каждого человека», - говорит он.

Как сообщил Р.Илык, слова поддержки услышали также от представителей некоторых оппозиционных партий Львовской области, общественных организаций.

«Никакой реакции на то, что в центре Львова живут и голодают люди, нет со стороны властей – ни областных, ни городских. Вспоминаю, когда «Батькивщину» не допускали к участию в местных выборах 2010 года, мы также объявили голодовку под стенами ОГА, возглавлял которую в то время Василий Горбаль. Тогда возле нас круглосуточно дежурила и милиция, и скорая помощь, он лично несколько раз подходил и спрашивал, нет ли каких-либо проблем. Сейчас же ни одного официального представителя ни городских, ни областных властей здесь не было. Так же, как и не было машины скорой помощи. Такое впечатление, что власти сегодня просто игнорируют все», – сказал Р.Илык.

Активисты «Батькивщины» заявляют, что их акция бессрочная. И прекратят ее только после того, когда Юлия Тимошенко решит, что она прекращает голодовку в тюрьме.

Как подчеркнул Р.Илык, к голодающим хотят присоединиться еще несколько партийцев львовской „Батьківщини”.

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Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области члены ВО “Батькивщина” начинают бессрочную голодовку в знак солидарности с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, бютовцы установили две палатки: одну на площади Независимости в Хмельницком возле облгосадминистрации, вторую – в Каменце-Подольском.

Сначала в хмельницкой палатке будут жить и голодать более 10 партийцев. Они отказываются от еды - будут пить только кипяченую воду.

Организаторы планируют привлечь к акции около 30 человек.

Кроме того, на партийной палатке вывесят лозунги “Прекратите убивать Юлю” и “Сегодня Юля – завтра Ты”. Каждый голодающий получит повязку “Я голодаю”.

Акция в Хмельницкой области будет продолжаться до тех пор, пока будет голодать Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Хмельницкая областная партийная организация ВО “Батькивщина” насчитывает более 36 тысяч членов.