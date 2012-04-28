Губернатор Севастополя призвал не допустить провокаций

Как передает корреспондент УНИАН, в распространенном пресс-службой СГГА заявлении В.Яцубы отмечается: «Мы должны призвать все благоразумие и выдержку, всю дипломатичность и толерантность, проявить сплоченность и скоординированность действий в регионе, чтобы не позволить внести раздор и смуту в жизнь севастопольцев». По утверждению губернатора, все, что зависит в этом плане от исполнительной власти, от него лично «будет сделано – это могу со всей ответственностью пообещать севастопольцам».

Обращаясь ко всем гражданам региона, В.Яцуба также призвал: «Не допустите никаких провокационных выпадов и выступлений, опрометчивых и необдуманных действий, сохраняйте выдержку и взвешенность суждений в любых ситуациях».

По мнению В.Яцубы, «Взрывы, прогремевшие в Днепропетровске 27 апреля, потрясли всю Украину, всю общественность». Как сказал он, «то, что это произошло накануне празднования дня мира и труда, каким всегда был Первомай, отражает особую циничность и бесчеловечность заказчиков и исполнителей этих жутких терактов».

Как добавил В.Яцуба, для него «эти события - особая боль, потому что трагедия произошла в родном мне городе». По его мнению, «севастопольцы присоединятся к той скорби, которую вызвало известие о случившемся у всех моих земляков».

Глава Севастополя от себя и всех жителей региона выразил искреннее сочувствие пострадавшим от терактов, их родным и близким.