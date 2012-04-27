Оппозиция: на человеческой трагедии власть хочет решить свои шкурные вопросы
15:50, 27 апреля 2012Политика
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Оппозиция убеждена, что большинство силой будет разблокировать сегодня работу парламента
Александр Сочка
Оппозиция убеждена, что парламентское большинство силой будет разблокировать сегодня работу Верховной Рады.
Об этом УНИАН заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Александр Сочка.
По его словам, власть хочет собрать внеочередное заседание под предлогом ситуации в Днепропетровске, где сегодня произошли 4 взрыва.
«Уровень цинизма дошел до такого предела, что на человеческой трагедии власть хочет решить свои шкурные вопросы», - сказал он.
А.Сочка выразил мнение, что таким способом обычно действуют руководители стран с низким уровнем демократии.
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