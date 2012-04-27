Оппозиция: на человеческой трагедии власть хочет решить свои шкурные вопросы

Оппозиция убеждена, что парламентское большинство силой будет разблокировать сегодня работу Верховной Рады.

Об этом УНИАН заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Александр Сочка.

По его словам, власть хочет собрать внеочередное заседание под предлогом ситуации в Днепропетровске, где сегодня произошли 4 взрыва.

«Уровень цинизма дошел до такого предела, что на человеческой трагедии власть хочет решить свои шкурные вопросы», - сказал он.

А.Сочка выразил мнение, что таким способом обычно действуют руководители стран с низким уровнем демократии.