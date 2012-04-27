Верхушка регионалов уже разъехалась, остальным сказали билеты пока не брать
Регионалы ушли из Рады, оппозиция продолжает блокировать трибуну.
Состоянием на 12:29 оппозиционные депутаты продолжают блокировать трибуну, пишет "Украинская правда".
В президиуме осталось около 25 депутатов.
Выходы к коридорам со стороны президиума заблокированы стульями.
Тем временем почти все провластные депутаты покинули зал заседаний.
Однако у оппозиционеров есть информация, что все видные регионалы уже уехали, а остались депутаты рангом пониже, которых попросили не брать билеты на пятницу.
Как известно, в парламенте ходят слухи о внеочередном заседании 28 апреля.
Оппозиционеры заявили, что будут оставаться в парламенте в субботу, так как это официальный рабочий день.
Группа депутатов-оппозиционеров отправится в Харьков, чтобы поддержать Юлию Тимошенко.