Верхушка регионалов уже разъехалась, остальным сказали билеты пока не брать

12:53, 27 апреля 2012
Политика
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Регионалы ушли из Рады, оппозиция продолжает блокировать трибуну.

Оппозиция продолжает блокировать Раду

 

Состоянием на 12:29 оппозиционные депутаты продолжают блокировать трибуну, пишет "Украинская правда".

В президиуме осталось около 25 депутатов.

Выходы к коридорам со стороны президиума заблокированы стульями.

Тем временем почти все провластные депутаты покинули зал заседаний.

Однако у оппозиционеров есть информация, что все видные регионалы уже уехали, а остались депутаты рангом пониже, которых попросили не брать билеты на пятницу.

Как известно, в парламенте ходят слухи о внеочередном заседании 28 апреля.

Оппозиционеры заявили, что будут оставаться в парламенте в субботу, так как это официальный рабочий день.

Группа депутатов-оппозиционеров отправится в Харьков, чтобы поддержать Юлию Тимошенко.

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