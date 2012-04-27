Янукович - в Крыму

12:28, 27 апреля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович начал рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

Виктор Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства примет участие в торжественном открытии комплекса по производству серной кислоты на ЧАО "Крымский ТИТАН".

Как отмечают в пресс-службе Президента, В.Янукович осмотрит работу предприятия, деятельность которого является показательным примером эффективного привлечения инвестиций в развитие химической промышленности.

Также во время рабочей поездки в Крым Президент ознакомиться с функционированием солнечной электростанции "Перово" ООО "АктивСолар" - крупнейшим в мире фотоэлектрическим парком по показателям установленной мощности. Станция производит экологически чистую энергию и абсолютно безопасна для окружающей среды.

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