Милиция изложила свою версию массового ареста "свободовцев" в кинотеатре

По факту хулиганства в столичном кинотеатре «Украина» милиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, сегодня около 18.00 по спецлинии «102» в дежурную часть ГУМВД Украины в г. Киеве поступил вызов, что в кинотеатре «Украина» на улице Городецкого, 5 группа неизвестных лиц нарушает общественный порядок.

На место вызова сразу была направлена следственно-оперативная группа Печерского райуправления милиции. Предварительно установлено, что во время презентационного показа художественного фильма «Матч» в помещение кинотеатра ворвались около 30 неизвестных, которые начали препятствовать проведению мероприятия, нарушали общественный порядок. По просьбе работников и охранников заведения прекратить противоправные действия и покинуть здание непрошеные визитеры не реагировали. Охранники были вынуждены вызвать милицию.

По подозрению в нарушении общественного порядка в Печерское районное управление милиции сотрудниками правоохранительных органов были доставлены 20 человек.

В кинотеатре работают представители следственно-оперативной группы столичной милиции, которые осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев.

По данному факту следственным отделом Печерского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Выясняются все мотивы и обстоятельства совершенного. Начато досудебное следствие.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода", около трех десятков националистов "пришли выразить свое несогласие с демонстрацией откровенно украинофобского фильма "Матч" в кинотеатре "Украина". Невзирая на то, что националисты не нарушали общественного порядка, в зал ворвались более полсотни бойцов спецподразделения "Беркут" и задержали всех собравшихся".

Среди задержанных – заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Мохник, председатель Киевской "Свободы" Андрей Ильенко, руководитель Сумской "Свободы" Игорь Мирошниченко, председатель общественного совета при Государственном агентстве Украины по вопросам кинематографии Филипп Ильенко, депутаты местных советов.