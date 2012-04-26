Ефремов пообещал привести Лутковскую к присяге, невзирая ни на что

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Нет, это не является препятствием. Это действие ради действия», - сказал он.

По словам А.Ефремова, процедура избрания В.Лутковской является вполне легитимной и прозрачной.

«Все остальное - это пиар-акция для тех людей, которые пытаются что-то изменить», - сказал А.Ефремов.

По его убеждению, В.Лутковская будет приведена к присяге как только парламент начнет работать.

Как сообщал УНИАН, по словам члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрия Одарченко, оппозиция обжаловала в суде избрание В.Лутковской и требует запретить приведение ее к присяге.