Ефремов пообещал привести Лутковскую к присяге, невзирая ни на что
22:26, 26 апреля 2012Политика
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Обращение оппозиции в суд относительно избрания Валерии Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не является препятствием для приведения ее к присяге.
Ефремова не волнуют действия оппозиции
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
«Нет, это не является препятствием. Это действие ради действия», - сказал он.
По словам А.Ефремова, процедура избрания В.Лутковской является вполне легитимной и прозрачной.
«Все остальное - это пиар-акция для тех людей, которые пытаются что-то изменить», - сказал А.Ефремов.
По его убеждению, В.Лутковская будет приведена к присяге как только парламент начнет работать.
Как сообщал УНИАН, по словам члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрия Одарченко, оппозиция обжаловала в суде избрание В.Лутковской и требует запретить приведение ее к присяге.
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