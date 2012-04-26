Венецианская комиссия одобрила изменения КСУ в закон о выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Страсбурге заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

“Я думаю, что это законно, если Конституционный Суд отменяет определенные положения, которые не отвечают Конституции”, - сказал он.

По словам секретаря Венецианской комиссии, решение КС относительно запрещения голосования зарубежным украинцам за кандидатов, которые выдвигаются по мажоритарным округам, не встретило возражений со стороны экспертов Комиссии.

“Наши эксперты считают, что это, в целом, позитивный шаг”, - сказал Т.Маркерт.

Вместе с тем он отметил, что было бы очень важно, чтобы украинская власть воздержалась от дальнейшего внесения изменений в закон о выборах депутатов до парламентских выборов, назначенных на конец октября, поскольку до них осталось не очень много времени.

Как сообщал УНИАН, недавно Конституционный Суд Украины принял два решения, которыми отменил положения закона о выборах народных депутатов Украины о возможности голосования зарубежных украинцев за кандидатов, которые выдвигаются по мажоритарным округам, а также о возможности одновременного выдвижения кандидатов по партийным спискам и по мажоритарным округам.

*** Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который предоставляет заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Официальное название - Европейская комиссия за демократию через право.