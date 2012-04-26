Депутаты избегают объяснений, почему они просили не пускать в Раду журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на 12.00 был запланирован брифинг лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, соответствующее объявление было размещено на сайте парламента. Впоследствии этот брифинг был отменен.

Во фракции Партии регионов объяснили это тем, что А.Ефремов срочно отбыл на совещание, при этом не уточнили, на какое именно.

Не выходили в кулуары ВР и представители других провластных фракций, которые подписали соответствующее обращение к спикеру.

По состоянию на 13.20 депутаты от оппозиции продолжают блокировать работу Верховной Рады.

Депутаты большинства покинули здание парламента.