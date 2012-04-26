В пятницу, 27 апреля, в 11.00 состоится пресс-конференция «Как обманывают украинцев импортеры обуви и законодатели?».

Участники:

Александр Бородыня – президент, председатель правления Лиги «Укршкірвзуттяпром», президент Ассоциации «Укршкірпром»;

Фабио Регоза – генеральный директор украинско-итальянского обувного предприятия «РИФ-1» (торговая марка «InBlu»).

Вопросы пресс-конференции:

1. Нынешняя ситуация на рынке обуви: качество отечественной и импортной продукции, результаты анализа контрольных закупок товара, демонстрация препарированных образцов обуви. Инициатива общественной организации Лига «Укршкірвзуттяпром» по информированию потребителей о надежных изготовителях обуви.

2. Возможные неблагоприятные последствия для экономики страны и для миллионов потребителей в результате декриминализации контрабанды товаров, что вводится новым Таможенным кодексом Украины, а также в случае принятия новых законопроектов по введению таможенных пошлин на оборудование и сырье для обувной и кожевенной промышленности, которое в Украине не производится.

Руководитель двух организаций, объединяющих предприятия обувной и кожевенной отраслей – Лиги украинских производителей обуви «Укршкірвзуттяпром» и Ассоциации кожевенных предприятий «Укршкірпром» - А.Бородыня и руководитель современного украинско-итальянского обувного предприятия «РИФ-1» (торговая марка «InBlu») расскажут о том, как развивается отечественная обувная и кожевенная отрасли, что мешает их развитию, о том, кто, как и зачем обманывает потребителей, часто покупающих некачественную обувь, а также наглядно продемонстрируют, какая она – импортная детская обувь.

Пресс-конференция состоится в Информационном агентстве «Наш продукт».

Адрес: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр ИА «Наш продукт».

В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Схема проезда приведена тут.

Аккредитация СМИ обязательна.

Регистрация СМИ:

Елена Райченко, менеджер по связям с общественностью

тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336

е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua