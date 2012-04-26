ГПУ заинтересовалась видео с «поцелуем Тимошенко»

В связи с обнародованием 25 апреля в Интернете видео о свидании людей, похожих на заключенную экс-премьера Юлию Тимошенко и ее защитника Сергея Власенко в Киевском следственном изоляторе, Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Киева немедленно организовать соответствующую проверку.

Об этом сообщает отдел связей со средствами массовой информации ГПУ.

По результатам проверки поручено принять безотлагательные меры по устранению нарушения и привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

О результатах проверки и принятых мерах поручено проинформировать Генеральную прокуратуру Украины до 28 апреля 2012 года.