В ПР думают, что заявления Карпачевой - месть за поддержку Лутковской

Нельзя верить словам Н. Карпачевой в поддержку Ю. Тимошенко - в ней говорит обида за то, что ее не поддержали на четвертый срок Омбудсмана. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, заявила народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Юлия Ковалевская.

«Нельзя верить словам Карпачевой о том, что ее загадочный помощник смог пробиться в камеру Тимошенко. Соответствующая версия вызывает массу вопросов: почему этому помощнику Тимошенко решила показать «синяки в паховой области», которые, как она утверждает, у нее есть, но не решилась показать их Власенко. У меня вызывают объективные сомнения подобные утверждения Карпачевой», - отметила Ю. Ковалевская.

Политик считает, что Н. Карпачева бежит впереди заявлений БЮТ. «Даже им не пришло в голову делать такие заявления, которые имеют мало общего с реальностью», - добавила она.

«В словах Карпачевой сквозит обида за то, что Партия регионов ее не поддержала в стремлении стать в четвертый раз Омбудсманом. Она до последнего оббивала пороги людей, которые принимали решение по этому вопросу. Но, не найдя поддержки, приложила все усилия, чтобы сорвать голосования за Лутковскую. Ведь чем дольше затягивается вопрос со вступлением в должность нового Омбудсмана, тем дольше Карпачева остается в кресле, к которому за 15 лет она уже «приросла», - заявила парламентарий.

«Судя по последним заявлением Карпачевой, сделанным в фарватере информационной провокации БЮТ, она хочет «стать полезной» Тимошенко. Не удивлюсь, если она окажется в их списках на выборах», - подытожила депутат-регионал.