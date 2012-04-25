Тюремщики: Тимошенко не голодает, но подтвердить это письменно отказывается

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины.

Пресс-служба Государственной пенитенциарной службы информирует о том, что сегодня утром во время общения с сотрудниками и медиками Качановской исправительной колонии, Ю.Тимошенко сообщила о том, что голодовки не объявляла.

Об этом составлен соответствующий акт, копия которого также обнародована на сайте Государственной пенитенциарной службы.

В акте отмечается, что сегодня, в 10.23 "осужденной Тимошенко Ю.В. было разъяснено содержание инструкции, утвержденной приказом Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний об условиях содержания и порядке принудительного кормления в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц, которые отказываются от еды".

Согласно акту, начальник Качановской колонии провел с Ю.Тимошенко "разъяснительно-профилактическую беседу с целью предотвращения проявлений отказа от еды и исключения их".

В акте также отмечается, что Ю.Тимошенко объяснила, "что она не объявляет голодовку представителям колонии, но в письменном виде это подтвердить отказывается".

Акт подписали начальник колонии Игорь Первушкин и его заместитель И.Колпащиков, начальник медчастини колонии О.Цюра, а также дежурный помощник начальника колонии О.Курдюков.

Как сообщал УНИАН, в своем письме из Качановской исправительной колонии от 24 апреля Ю.Тимошенко написала: "Я прекратила есть 20 апреля только с одной целью, чтобы привлечь внимание демократического мира к тому, что происходит в центре Европы, в стране под названием Украина".

Защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко накануне вечером также подтвердил, что Ю.Тимошенко объявила голодовку.