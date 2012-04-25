Левочкин - с визитом в Польше

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Перед началом заседания глава Администрации Президента Украины С.Лёвочкин возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Варшаве.

В повестке дня работы Комитета – вопросы сотрудничества в сфере европейской интеграции, экономическое и торговое сотрудничество, вопросы инвестиций и энергетической безопасности, а также сотрудничества в гуманитарной сфере.

Вместе с главой Администрации Президента Украины С.Лёвочкиным участие в работе Комитета с украинской стороны принимают советники Президента Украины Андрей Гончарук и Анна Герман, а также представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства культуры Украины и другие официальные лица.