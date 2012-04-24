Попов: Первую станцию метро в сторону Троещины откроют в следующем году

«Первую станцию метро в сторону Троещины откроют уже в следующем году». Об этом в прямом эфире телеканала «Киев» сообщил председатель КГГА Александр Попов.

В частности, он рассказал, что на сегодняшний день оба тоннеля подземки между станциями «Выставочный центр» и «Ипподром» уже готовы. На прошлой неделе механизированный щит преодолел последние метры чрезвычайно сложной 800-метровой дистанции и вышел на строящуюся станцию метро. В настоящее время там продолжается установка финальных бетонных колец для закрепления тоннеля. Весь подземный комплекс должен быть готов в октябре, дальше щиты направятся строить метро на Теремки. После завершения строительства Куреневско-Красноармейской ветви метрополитена тоннелестроительную технику направят в сторону Троещины.

По словам А.Попова, «мы имеем очень серьезные планы относительно построения метрополитена Киева. Прошлая неделя была очень важной для принятия одного из ключевых решений, которых очень ожидают жители, в частности, Троещины. По нашем предложению, на уровне руководства правительства было проведено совещание, на котором приняты планы относительно ввода в эксплуатацию полного проекта Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр уже в следующем году. Это значит, что мы построим мост, путепроводы, дорогу вплоть до Троещины, и одновременно с тем – станцию метрополитена четвертой ветви на левом берегу. В то же время, продолжается строительство метро и на правом берегу – в сторону Теремков. И та техника, которая будет здесь освобождаться, – будет переходить на строительство 4-й ветви подземки (на левом берегу) и уже в этом году там начнутся подготовительные работы».

Как отметил председатель КГГА, 20 апреля второй тоннелепроходный щит «Херенкнехт» уже стартовал в сторону Теремков. Щит «Вирт» начнет догонять «Херенкнехт» первого мая.

Через неделю, по прогнозам метростроевцев, тоннелепроходная машина дойдет до торцевой стены станции «Ипподром» и начнет свое движение в сторону станции «Теремки», где уже сейчас начали готовить котлован. Обе станции, которые завершат Куреневско-Красноармейскую линию в сторону Теремков, до конца года примут пассажиров.

«В следующем году, после завершения этих двух станций, мы должны возобновить работы еще и на станции «Львовскаяе Брама» чтобы, наконец, открыть ее. Кроме того, метрополитен очень ожидают и в других районах столицы, как то Виноградарь, Борщаговка... Поэтому работы у нас еще очень много», – цитирует А.Попова пресс-служба КГГА.