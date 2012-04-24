Литвин по просьбе Кожемякина позвонил какой-то «шишке»

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину с просьбой выяснить в Государственной пенитенциарной службе, почему второй день подряд к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко не допускают ее защитника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Кожемякин заявил сегодня во время пленарного заседания.

Он подчеркнул, что два дня подряд после возвращения Ю.Тимошенко из Харьковской больницы работники Качановской колонии отказываются допустить к ней ее адвоката.

По словам народного депутата, сейчас никто не имеет информации, в каком состоянии находится Ю.Тимошенко и как она себя чувствует.

«Владимир Михайлович, я к Вам обращаюсь лично и хочу попросить немедленно связаться с господином Лисицковым или с тем, кто его курирует, разрешить немедленно зайти защите к Юлии Владимировне», - сказал А.Кожемякин, обращаясь к В.Литвину.

При этом он добавил, что фракция "БЮТ-Батькивщина" оставляет за собой право реагировать на ненадлежащие действия.

После этого обращения В.Литвин на несколько минут покинул сессионный зал.

Вернувшись, председатель ВР отметил, что, как ему пообещали, этот вопрос будет решен.

«Мне пообещали, что эта проблема снята», - сказал В.Литвин, при этом не уточнив, с кем именно он разговаривал по этому вопросу.