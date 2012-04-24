Немецкие чиновники отказываются ехать на игру своей сборной в Харьков
10:34, 24 апреля 2012Политика
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Чиновники из правительства Ангелы Меркель солидаризировались с экс-премьером, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии.
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Немецкие правительственные чиновники отказываются ехать на игру немецкой сборной на Евро-2012, которая состоится в Харькове. Об этом, как пишет "Зеркало недели. Украина", сообщают источники Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, ни один из членов правительства не намерен посещать эту игру в знак протеста против содержания Юлии Тимошенко в Харьковской колонии. Как известно, в Харькове пройдет матч между сборными ФРГ и Голландии.
В то же время на игру Германии против Португалии, которая пройдет во Львове, зарегистрировались уже пять чиновников правительства Меркель.
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