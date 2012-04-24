Немецкие чиновники отказываются ехать на игру своей сборной в Харьков

Немецкие правительственные чиновники отказываются ехать на игру немецкой сборной на Евро-2012, которая состоится в Харькове. Об этом, как пишет "Зеркало недели. Украина", сообщают источники Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, ни один из членов правительства не намерен посещать эту игру в знак протеста против содержания Юлии Тимошенко в Харьковской колонии. Как известно, в Харькове пройдет матч между сборными ФРГ и Голландии.

В то же время на игру Германии против Португалии, которая пройдет во Львове, зарегистрировались уже пять чиновников правительства Меркель.