В Верховной Раде - два новичка
15:23, 23 апреля 2012Политика
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ЦИК признала избранными народными депутатами Виталия Журавского, который баллотировался по списку Партии регионов (№ 230), и Валерия Ремеза, который баллотировался по списку Блока Литвина (№ 25).
Виталий Журавский зашел в ВР
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
В.Журавский признан избранным и зарегистрирован народным депутатом вместо Александра Пеклушенко, сложившего свои депутатские полномочия, а В.Ремеза – вместо Игоря Головченко, депутатские полномочия которого были прекращены в связи с его смертью.
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