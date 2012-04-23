В Верховной Раде - два новичка

15:23, 23 апреля 2012
Политика
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ЦИК признала избранными народными депутатами Виталия Журавского, который баллотировался по списку Партии регионов (№ 230), и Валерия Ремеза, который баллотировался по списку Блока Литвина (№ 25).

Виталий Журавский

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

В.Журавский признан избранным и зарегистрирован народным депутатом вместо Александра Пеклушенко, сложившего свои депутатские полномочия, а В.Ремеза – вместо Игоря Головченко, депутатские полномочия которого были прекращены в связи с его смертью.

 

 

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