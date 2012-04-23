В Верховной Раде - два новичка

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

В.Журавский признан избранным и зарегистрирован народным депутатом вместо Александра Пеклушенко, сложившего свои депутатские полномочия, а В.Ремеза – вместо Игоря Головченко, депутатские полномочия которого были прекращены в связи с его смертью.