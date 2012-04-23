У Попова говорят, что социальную защиту чернобыльцев усилили

Благодаря выполнению Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между Киевской городской государственной администрацией и Киевской городской организацией Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» социальную защиту чернобыльцев в столице удалось значительно усилить. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, отчитываются в Главном управлении труда и социальной защиты населения.

Так, по поручению главы КГГА Александра Попова, в течение первого квартала 2012 года было создано Консультативный совет по вопросам улучшения социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в Киеве. Ассигнования на льготное медицинское обслуживание таких граждан было увеличено на 10% по сравнению с 2011 годом. На эти цели городским бюджетом предусмотрено 3910,5 тыс. грн.

На 50% увеличено финансирование на льготное зубопротезирование для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. На эти цели предусмотрено 529,5 тыс. грн., по сравнению с 2011 годом, когда было выделено 353,0 тыс. грн.

Кроме того, в этом году на 41% увеличено финансирование Киевского городского центра радиационной защиты населения. На его работу в 2012 году городским бюджетом предусмотрено 28356,7 тыс. грн.

Также в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2012 год сумма средств, предусмотренных для предоставления материальной помощи к 26-й годовщины Чернобыльской катастрофы, увеличена на 33% по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание уделяется качественной диспансеризации граждан, пострадавших вследствие катастрофы, в Киевском городском центре радиационной защиты населения. За счет городского бюджета будет обеспечиваться проведение необходимых инструментальных (в том числе КТ, МРТ) и лабораторных обследований инвалидов-чернобыльцев.