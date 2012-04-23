Луценко усомнился, есть ли честь у судьи

Судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская отказалась предоставить документы, подтверждающие ее назначение по участию в процессе по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко по обвинению в незаконной организации слежки за экс-водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания суда Ю.Луценко обратился к судье с соответствующей просьбой.

«Я сначала хотел бы увидеть ваше удостоверение судьи, протокол компьютерного отбора, которым вы предназначены для рассмотрения дела и именно ли вы назначены компьютерным отбором… Я хочу узнать, кому я буду давать ответы», - сказал экс-министр.

При этом он объяснил, что кто-либо может надеть мантию судьи, если не называет себя, и принимать участие в каком-либо процессе.

В свою очередь А.Медушевская заявила, что на данной стадии судебного процесса необходимо установить личность подсудимого, после чего начала задавать Ю.Луценко вопросы, касающиеся его биографических и паспортных данных.

Давая ответы на эти вопросы, в частности, относительно своего рабочего места, экс-министр отметил: «Госпожа, которая не представилась, должна знать, что я работаю в СИЗО в качестве подопытного тех, кто также называет себя медиками и почти год скрывает мои диагнозы».

На вопрос о месте регистрации Ю.Луценко ответил: «В Лукьяновском СИЗО сегодня моя регистрация. Из «евродома» № 136 меня доставили сегодня в «евроклетке» в зал суда».

Вместе с тем на вопрос судьи, был ли Ю.Луценко ранее судим, экс-министр ответил: «Вашими стараниями, да».

После этого Ю.Луценко заявил официальное ходатайство, поскольку, по его словам, ему не дают бумаг для записей, чтобы председательствующая в процессе предоставила ему документы, которые он просит, относительно ее назначения.

«Это заявление - не об отводе, это заявление о знакомстве, если вас интересует», - отметил он, обращаясь к А.Медушевской.

«Я хочу узнать, на основании чего вы объявили себя председательствующей и не является ли это самоуправством», - добавил он.

Также, обращаясь к судье, Ю.Луценко заметил: «Перед тем как судить меня, покажите пример правосудия… Я позволю себе обращаться к вам «Ваша честь», хотя уже с первых минут заседания есть сомнение, что она у вас есть».

При этом Ю.Луценко посоветовал А.Медушевской не следовать примеру судьи Печерского райсуда Сергея Вовка, с которым она в составе коллегии вынесла экс-министру приговор в виде 4-х годов лишения свободы, поскольку в отношении этого судьи возбуждены «два уголовных дела, и рано или поздно он будет отвечать перед законом».

Заслушав мнения сторон - участниц процесса, судья на месте приняла решение, в котором советует адвокатам экс-министра в письменном виде обратиться к председателю Печерского райсуда Киева за разъяснениями относительно ее трудоустройства и должности.