Зачем Тимошенко ночью возили в больницу?

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Знаете, зачем ночью ее насильственно перевезли в больницу? Чтобы сделать справку с печатями, что Юлию Тимошенко вполне можно судить и истязать, а присутствие на суде не только не навредит ее здоровью, напротив - будет способствовать ускорению выздоровления», - отметил А.Турчинов.

Он выразил убеждение, что «просто из администрации президента спустили приказ завершить очередное судилище над Тимошенко как можно быстрее».

«А их приказы ни силовики, ни судьи, ни тюремщики не обсуждают», - подчеркнул А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, в субботу Ю.Тимошенко перевели в Центральную клиническую больницу № 5 Укрзализныци Харькова без ее как устного, так и письменного согласия, не позволив экс-премьеру проконсультироваться со своими адвокатами. В воскресенье экс-премьера вернули в колонию.