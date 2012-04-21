Азаров говорит, что имел полное право подписывать соглашение о ЗСТ с СНГ

Ратификация Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ позволит Украине диверсифицировать поставки газа, в частности, появится возможность направления закупать газ в Туркмении и беспрепятственно транспортировать его по российской ГТС.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в эфире телеканала «Интер» вчера вечером, сообщается на Правительственном портале.

«Это соглашение дает нам возможность прокачивать туркменский газ через российскую трубу. То есть, дает нам возможность диверсифицировать поставки газа в Украину», - сказал Н.Азаров. При этом он отметил, что при нынешних условиях Украина такой возможности не имеет из-за несогласия России.

В то же время премьер-министр отметил, что он имел президентские и правительственные директивы на подписание Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

«Кабинет министров на своем заседании утвердил директивы. Премьер-министр имел директивы, утвержденные Президентом Украины. То есть я имел полное право подписать это соглашение», - отметил Н.Азаров.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Однако у Украины появились замечания к Соглашению о зоне свободной торговли СНГ, которые заключаются в неравенстве условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.